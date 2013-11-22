Гимн России прозвучал в столице Аргентины в честь приморцев. Спортсмены нашей сборной стали чемпионами мира по тхэквондо в Буэнос-Айресе. Золото, серебро и бронзу они привезли в Приморье.

Аргентина, Буэнос-Айрес, финал чемпионата мира по тхэквондо. В составе сборной России из 16 спортсменов 12 приморцев. Первые медали уже в первый день первенства. За техническое исполнение.

Алексей Ким, тренер, обладатель черного пояса пятого дана, чемпион мира по тхэквондо: «Уже ни о чем не думаешь, когда ты должен выступать. Мы выдержанные спортсмены. Но много кто от радости победы плачет».

За большой победой и слезами радости борцы приморской федерации тхэквондо преодолели 24 тысячи километров. Из Владивостока в Москву, пересадка на Дубай, там стыковка на Рио-де-Жанейро и уже оттуда — в Буэнос-Айрес. Перелет в 45 часов они выдержали. В Аргентине за них болели всем миром.

Дмитрий Лян, вице-президент краевой федерации тхэквондо, обладатель черного пояса 6 дана: «Я уже был на семи чемпионатах мира. Сам был их участником. Выступал за сборную России. Всегда казалось, что нас не очень-то любят. Но в это раз, когда спортсмены выступали, мы слышали, как Канада, США и Австралия кричали: «Россия, вперед!» Это было приятно!»

От имени России приморцы взяли 14 медалей: четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых. Кроме того, международный титул «Лучший спортсмен чемпионата среди юниоров» тоже завоевал спортсмен из Находки.

Александр Гибало, обладатель черного пояса первого дана, чемпион мира по тхэквондо: «Это у меня золотая медаль, я победил, а это медаль за спарринги. Это второе место, в третьем я, к сожалению, проиграл. Это первые мои соревнования и я горжусь обеими медалями».

Владислав Пискун, обладатель красного пояса, чемпион мира по тхэквондо: «Первое место я получил за технические комплексы. В моей категории было четыре спортсмена — два аргентинца и один казах. Я сначала выиграл аргентинца, а потом казаха. Второе место за спарринги и бои».

Более тысячи спортсменов из 30 стран мира. Теперь, на другой стороне планеты, в далекой Аргентине и не только там знают, что сильнейшие тхэквондисты 2018 года живут в Чугуевке, Уссурийске, Владивостоке и Находке. После чемпионата времени на отдых нет. Спортсмены вернулись в Приморье и продолжают упорно тренироваться. В конце сентября они будут бороться за медали в родных стенах. Во Владивостоке пройдут соревнования на Кубок острова Русский.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]