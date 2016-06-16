Первые 97 пострадавших от наводнения семей Приморья получат разовую матпомощь

Глава Приморья Андрей Тарасенко подписал распоряжение о выплатах жителям районов, пострадавших от наводнения в августе этого года. Первый транш из финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составит чуть более одного миллиона рублей.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте труда и социального развития Приморского края, разовую выплату в 10 тысяч рублей получат семьи на восстановление повреждений жилого дома или квартиры на первом этаже.

За утрату урожая на земельном участке, расположенном в зоне чрезвычайной ситуации, семьи также получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. Разовая материальная помощь в 50 тысяч рублей полагается за частичную утрату имущества первой необходимости. В первом списке получателей – 97 семей, проживающих в селах Михайловка, Покровка и поселке Раздольное. Граждане начнут получать выплаты сразу после поступления средств. Это должно произойти на следующей неделе.

Между тем, в пострадавших от наводнения районах продолжают работать оценочные комиссии. Муниципалитеты формируют новые списки пострадавших в результате ЧС.

Департаментом труда и социального развития подготовлен проект второго распоряжения о выделении еще 1,2 миллиона рублей. По мере поступления от муниципалитетов информации о семьях, нуждающихся в поддержке, выплаты жителям районов, где объявлен режим ЧС, продолжатся.

Напомним, ЧС регионального уровня введена на территории пяти муниципальных образований – Уссурийского городского округа, Михайловского, Октябрьского, Надеждинского и Черниговского районов. В пострадавших районах работают «горячие линии», по которым могут обратиться пострадавшие от паводка жители: Уссурийский городской округ: 8 (4234) 38-45-46, Октябрьский район: 8 (42344) 5-51-27, Михайловский район: 8 (42346) 2-47-91, Черниговский район: 8 (42351) 2-53-54, Надеждинский район: 8 (42334) 2-42-10. Также можно обращаться на единый номер: 112.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]