Проблемные долгострои Приморья подключают к коммунальным сетям

Долгострои по нескольким адресам во Владивостоке до конца октября подключат к тепло- и электроснабжению. Речь идет о домах в Лесном Квартале, Снеговой Пади, на Пихтовой, 35, Грибоедова, 46 и 2-й Поселковой, 3в.

Как сообщили в администрации края, по Пихтовой, 35 все договоры на подключение к сетям подписаны, платежи уже прошли, подрядчики приступили к закупке оборудования. Решены вопросы и по Грибоедова, 46 и 2-й Поселковой, 3в. Электричество, тепло в эти дома подадут в октябре этого года.

На оплату техприсоединения домов в Снеговой Пади из бюджета Приморья было направлено около 500 миллионов рублей. На этих объектах активная фаза работ начнется в сентябре.

Напомним, за последние шесть лет в крае сданы в эксплуатацию 16 долгостроев, три из них – в прошлом году. Всего около 2 тысяч человек смогли заехать в свое жилье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]