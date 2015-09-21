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Проблемные долгострои Приморья подключают к коммунальным сетям

Проблемные долгострои Приморья подключают к коммунальным сетям

Фото: Администрация Приморского края

Долгострои по нескольким адресам во Владивостоке до конца октября подключат к тепло- и электроснабжению. Речь идет о домах в Лесном Квартале, Снеговой Пади, на Пихтовой, 35, Грибоедова, 46 и 2-й Поселковой, 3в.

Как сообщили в администрации края, по Пихтовой, 35 все договоры на подключение к сетям подписаны, платежи уже прошли, подрядчики приступили к закупке оборудования. Решены вопросы и по Грибоедова, 46 и 2-й Поселковой, 3в. Электричество, тепло в эти дома подадут в октябре этого года.

На оплату техприсоединения домов в Снеговой Пади из бюджета Приморья было направлено около 500 миллионов рублей. На этих объектах активная фаза работ начнется в сентябре.

Напомним, за последние шесть лет в крае сданы в эксплуатацию 16 долгостроев, три из них – в прошлом году. Всего около 2 тысяч человек смогли заехать в свое жилье.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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