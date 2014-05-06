«Вести: Приморье»: Жительница Владивостока осуществила свою мечту в деревне

Вдохнуть жизнь в полузаброшенную деревню Молдавановка изо всех сил старается молодая горожанка. Оксана Макарова родом из Владивостока. Но всегда мечтала о ферме с коровами и лошадьми. В Ольгинском районе, у подножия таежных сопок, она осуществила свою мечту. И теперь намерена помочь оставшимся в сельской глуши пенсионерам. Чего еще не хватает молдавановцам? И сможет ли дать им самое важное на сегодняшний момент обычная, теперь уже сельская девушка — расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]