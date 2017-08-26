В Приморье из прибитого к берегу северокорейского баркаса спасли человека
Видео спасения человека из прибитого к берегу северокорейского баркаса появилось в Сети.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlnews24, на первом пляже в Ливадии к берегу прибило лодку − на борту был человек, предположительно гражданин КНДР. В среду, 29 августа, его вытащили из баркаса, разбив борта ковшом экскаватора. Около 15.30 на место прибыли медики. Очевидцы вызвали МЧС, полицию и скорую.
Подробности происшествия рассказали очевидцы. Когда отдыхающие на первом пляже в Ливадии туристы увидели перевернутый деревянный баркас метров 10-12 длиной, который заносит песком, они и подумать не могли, что внутри есть кто-то живой. «Перевернуть лодку не удалось, и спасатели ковшом экскаватора проделали дыру в борту. Видимо, они его слышали. Одна девочка с человеком по-корейски поговорила. Он сказал, что четыре дня тут болтается уже. Весь худой, глаза красные», − рассказала местная жительница Татьяна.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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