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Дни мира на Тихом океане отметят в Приморье

Дни мира на Тихом океане отметят в Приморье

Торжественный митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны, пройдет в Приморье в воскресенье, 2 сентября.

По информации департамента внутренней политики, памятные и торжественные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах края, самое крупное традиционно состоится во Владивостоке.

В 12.00 возле стены Памяти у подводной лодки С-56 запланировано возложение цветов и венков, после чего состоится памятный митинг.

В 13.30 памятные мероприятия пройдут в Гайдамакском сквере.

К участию приглашаются все желающие.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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