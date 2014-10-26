Дни мира на Тихом океане отметят в Приморье
Торжественный митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны, пройдет в Приморье в воскресенье, 2 сентября.
По информации департамента внутренней политики, памятные и торжественные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах края, самое крупное традиционно состоится во Владивостоке.
В 12.00 возле стены Памяти у подводной лодки С-56 запланировано возложение цветов и венков, после чего состоится памятный митинг.
В 13.30 памятные мероприятия пройдут в Гайдамакском сквере.
К участию приглашаются все желающие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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