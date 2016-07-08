Виталий Старостин о своей невероятно интересной жизни. Видеорепортаж Марии Нетребенко
45 лет на страже тайги. В рамках проекта «Приморью — 80! Наша история» мы рассказываем о жителях Приморского края, которые всю свою жизнь посвятили родному региону. И сегодняшний наш герой — без преувеличения, легенда природоохранного дела почетный работник охраны природы Виталий Старостин. О своей невероятно интересной жизни он расскажет сам в следующем материале.
Где родился, там и пригодился. Это и правда про Виталия Старостина. Уроженец Киевки он всю жизнь посвятил родному Лазовскому заповеднику. Причем тайгу никогда не воспринимал как убежище.
Виталий Старостин, почетный работник охраны природы РФ: «Я очень доволен своей жизнью, через заповедник столько интересных людей прошло».
На бесконечных таежных тропах ему встречались не только интересные люди. Сколько раз он видел хозяина-тайги — тигра — уже и не сосчитать. Но особо запомнился, конечно, самый первый раз.
Виталий Старостин, почетный работник охраны природы РФ: «Рык, приглушенный рык, он умеет рычать так, что волосы на спине дыбом встают. Я с ним начал разговаривать, и как то вот мы разошлись, бочком бочком, правда, я потом на всякий случай все-таки залез на дерево и слез только когда удостоверился, что он ушел».
С тиграми жизнь Виталия потом плотно переплелась. В 1998 назад он начал работать инспектором в специснпекции «Тигр».
Виталий Старостин, почетный работник охраны природы РФ: «Я когда туда попал, у меня челюсть отвисла — мечта всей жизни! Я попал в организацию, которая может все. Я мог остановить браконьера, где угодно».
За 45 лет в охране природы Виталий Старостин изъял у браконьеров более 200 единиц оружия, больше тысячи кубометров незаконно заготовленной древесины, потушил около 300 лесных пожаров и разрешил 2 сотни «конфликтов» между человеком и тигром. Сейчас Виталий отдыхает и живет в городе, но старается как можно чаще выбираться в любимую тайгу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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