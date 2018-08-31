Туристический автобус сгорел дотла по пути к морю (видео)

В ночь на 30 августа на федеральной трассе А-370 Владивосток-Хабаровск в 20 километрах от Дальнереченска в на ходу загорелся туристический автобус из Хабаровска.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт prokhab.ru, люди ехали на отдых в село Андреевка в Хасанском районе Приморского края. Жертв чудом удалось избежать. Транспортное средство выгорело дотла и восстановлению не подлежит. Огонь уничтожил весь багаж.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]