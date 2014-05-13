Тарасенко - Медведеву о масштабах стихии в Приморье: "Такого не бывало"

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Приморья Андреем Тарасенко в пятницу, 31 августа. "Вести:Приморье" приводит стенограмму этой встречи со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ:

Д.Медведев: На совещании на Дальнем Востоке мы говорили о развитии региона в целом. Давайте сейчас поговорим о вашем крае. Начнём с более сложных вопросов, связанных со стихийными бедствиями, проблемами, которые были в этом году. Как обстоят сейчас дела? Удалось ли локализовать эти проблемы? Как чувствуют себя люди?

А.Тарасенко: Удалось локализовать все случаи аварийности. Но сегодня обрушился ураган. В результате сбросов со стороны Китая уровень воды поднялся до 9 метров. Такого не бывало. Поплыли мы очень здорово. 12 мостов смыло полностью. Полтавка – полностью в воде.

Д.Медведев: А ветер какой?

А.Тарасенко: Ветра не было.

Д.Медведев: То есть просто ливень и подъём воды? Это аномальное явление. На Дальнем Востоке стихийные бедствия случаются. Я сам многократно там бывал, видел, что и как происходит. Но явление такого масштаба – редкое. Надо предпринять все усилия – и организационные, и финансовые, – для того чтобы справиться с этой проблемой. Естественно, всё, что надо по линии Правительства, мы постараемся сделать.

А.Тарасенко: Существуют методические указания по ликвидации аварийных ситуаций. У нас есть предложение. Мы постоянно, как только закончится режим ЧС, пишем программы, экологические экспертизы проводим. Это занимает порой по 6–8 месяцев. Как только я это сделаю, наступает новая чрезвычайная ситуация.

Может, какой-то перечень создать последствий аварий, которые надо устранять? Расчистить русло, убрать дерево… Чтобы мне давали такую возможность.

Д.Медведев: Я абсолютно согласен – в том смысле, что это не должно быть какой-то бесконечной бюрократической процедурой, когда одно стихийное бедствие ликвидировано, а затем в течение длительного времени вы готовитесь к новому, и потом всё это происходит заново. Я дам поручение. Вижу, вы предлагаете Минприроды, Минсельхозу и МЧС. Хорошо.

А.Тарасенко: А то, пока посчитаем ущерб в одном месте, он уже в другом наступает.

Д.Медведев: Сделаю, хорошо. Что ещё есть сообщить?

А.Тарасенко: Нашёл способ решения проблемы с детьми-сиротами – выпустить сертификаты. У меня сегодня нет возможности из вторички покупать детям до 36 кв. м. Нет такого жилья. Мы уже всё, что возможно, выкупили. 7000 детей у нас.

Д.Медведев: Причём, я так понимаю, это дети разного возраста. Мы сегодня обсуждали вопрос детей-сирот. Часть из них – совсем молодые люди, которые только окончили школу, а другая часть – это уже очень взрослые люди.

А.Тарасенко: Да, у них уже дети есть, семьи. И что получается? Их выпустили из интернатов, у них нет прописки. Они сегодня работают без прописки. Им надо детей в школу устраивать, а я им могу дать 36 кв. м. Он говорит: «У меня же семья. Куда я с этими 36 кв. м?! Дайте мне сертификат, я докуплю лучше».

Д.Медведев: Как раз сегодня на совещании обсуждали проблему регулирования отношений, связанных с предоставлением жилья детям-сиротам. Там проблем очень много. Таких детей у нас по стране приблизительно 250 тысяч. И эта цифра растёт. Нужно просто понять, каким образом эти отношения отрегулировать, чтобы и люди не пострадали, и в то же время государство могло эту проблему решить.

Вы подготовьте свои предложения и нам пришлите. Всё равно без федерального решения не обойдётся.

По данным пресс-службы администрации Приморья, в ходе встречи были также озвучены вопросы, связанные с необходимостью сохранения квот на вылов краба для жителей прибрежных населенных пунктов, определением нового механизма выдачи участков под добычу и разведение аквакультуры, предусматривающего закрепление за одним лицом не только водного, но и земельного участка, расширением границ Владивостока за счет военных лесов.

«Также мы поговорили о ситуации с модернизацией пунктов пропуска. Дмитрий Анатольевич сказал, что намерен создать специальную комиссию, чтобы решать этот вопрос. Кроме того, он готов оказать содействие в достройке психиатрической больницы», – резюмировал Андрей Тарасенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]