Приморье получит два удара стихии подряд
4-5 сентября на восточное побережье Приморского края обрушатся два мощных удара непогоды, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интерактивную карту погоды windytv. Стали известны и районы, где пройдут самые сильные осадки.
В ночь на 4 сентября по восточному побережью "катком" пройдется активный южный циклон из Китая, а 5 сентября эти же районы попадут под воздействие тайфуна Джеби.
Согласно предварительным прогнозам, в Ольге за два дня выпадет более 60 мм осадков, в Пластуне более 65 мм, в Светлой более 70 мм дождя. Во Владивостоке самый сильный дождь ожидается во вторник, 4 сентября, около 35 мм осадков.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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