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Приморье получит два удара стихии подряд

Приморье получит два удара стихии подряд

4-5 сентября на восточное побережье Приморского края обрушатся два мощных удара непогоды, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интерактивную карту погоды windytv.   Стали известны и районы, где пройдут самые сильные осадки.

В ночь на 4 сентября по восточному побережью "катком" пройдется активный южный циклон из Китая, а 5 сентября эти же районы попадут под воздействие тайфуна Джеби.

Согласно предварительным прогнозам, в Ольге за два дня выпадет более 60 мм осадков, в Пластуне более 65 мм, в Светлой более 70 мм дождя. Во Владивостоке самый сильный дождь ожидается во вторник, 4 сентября, около 35 мм осадков.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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