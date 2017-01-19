Мэрия Владивостоке продает по дешевке прожорливые "крузаки" (фото)
Городской автопарк ожидают поэтапное сокращение, внедрение системы контроля топлива, мониторинга местонахождения и эффективного управления. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на dv.kp.ru.
⠀
Благодаря договорённости мэрии Владивостока с руководством Мазда Мотор Рус и Соллерс городской бюджет сэкономит 10 миллионов рублей.
⠀
Деньги, вырученные от продажи старого автопарка, пойдут на ремонт школьных спортплощадок. Об этом стало известно на церемонии передачи автомобилей 31 августа.
⠀
Как сообщали ранее "Вести:Приморье", Mazda безвозмездно передала мэрии 21 новую машину сроком на год.
⠀
Мэр поделился нехитрой арифметикой: это решение позволит не только сэкономить на обслуживании автопарка, но и поэтапно модернизировать его.
⠀
«Я вынужден констатировать неэффективную трату бюджетных денег. Большая часть парка сильно устарела: машинам по 20 лет, затраты колоссальные: на автомобиль — от 500 тысяч до 1,5 млн на ежегодное обслуживание. При этом позволить себе обновление автопарка город не может: у нас сотни других задач. Благодаря возможности безвозмездно использовать новые автомобили мы сможем вывести из оборота и продать 25 старых машин, прожорливые „крузаки“. Выручим порядка 20 миллионов, и еще 10 миллионов в год сэкономим на обслуживании. Только на бензине экономия втрое. Эти деньги потратим на строительство и ремонт школьных стадионов и спортплощадок. На следующий год запланировано строительство всего двух спортивных школьных площадок, и всего три ежегодно ремонтируем. Точно сделаем больше», — подчеркнул Виталий Веркеенко.
⠀
Городской автопарк ожидают поэтапное сокращение, внедрение системы контроля топлива, мониторинга местонахождения и эффективного управления.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.12.2017 Средняя зарплата хоккеистов "Адмирала" составила 10 млн. рублей за сезон
-
23.08.2017 Названы 4 неблагоприятных для купания места в Уссурийском заливе (карта)
-
25.05.2017 В районе мыса Тобизина развернулась настоящая "траншейная" война между арендаторами и горожанами
-
06.05.2017 В акватории Владивостока появилось нефтяное пятно
-
19.03.2017 Умер почетный президент СК "Адмирал"(Владивосток) Сергей Гимаев
-
19.01.2017 В Приморье в исправительной колонии повесился осужденный
Добавить комментарий