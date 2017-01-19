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Мэрия Владивостоке продает по дешевке прожорливые "крузаки" (фото)

Мэрия Владивостоке продает по дешевке прожорливые

Фото: vlc.ru

Городской автопарк ожидают поэтапное сокращение, внедрение системы контроля топлива, мониторинга местонахождения и эффективного управления. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на dv.kp.ru.

Благодаря договорённости мэрии Владивостока с руководством Мазда Мотор Рус и Соллерс городской бюджет сэкономит 10 миллионов рублей.

Деньги, вырученные от продажи старого автопарка, пойдут на ремонт школьных спортплощадок. Об этом стало известно на церемонии передачи автомобилей 31 августа.

Как сообщали ранее "Вести:Приморье", Mazda безвозмездно передала мэрии 21 новую машину сроком на год.

Мэр поделился нехитрой арифметикой: это решение позволит не только сэкономить на обслуживании автопарка, но и поэтапно модернизировать его.

«Я вынужден констатировать неэффективную трату бюджетных денег. Большая часть парка сильно устарела: машинам по 20 лет, затраты колоссальные: на автомобиль — от 500 тысяч до 1,5 млн на ежегодное обслуживание. При этом позволить себе обновление автопарка город не может: у нас сотни других задач. Благодаря возможности безвозмездно использовать новые автомобили мы сможем вывести из оборота и продать 25 старых машин, прожорливые „крузаки“. Выручим порядка 20 миллионов, и еще 10 миллионов в год сэкономим на обслуживании. Только на бензине экономия втрое. Эти деньги потратим на строительство и ремонт школьных стадионов и спортплощадок. На следующий год запланировано строительство всего двух спортивных школьных площадок, и всего три ежегодно ремонтируем. Точно сделаем больше», — подчеркнул Виталий Веркеенко.

Городской автопарк ожидают поэтапное сокращение, внедрение системы контроля топлива, мониторинга местонахождения и эффективного управления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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