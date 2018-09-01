Новости Общество Видео Политика Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:45
  0

Приморье отметило День знаний (видео)

Приморье отметило День знаний (видео)

В этом году в Приморье за парты сядут 196 266 ребят, более 20 тысяч из них – первоклассники. С радостным событием маленьких жителей Приморья поздравил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко:

Дорогие ученики, преподаватели и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – особый праздник, который с нетерпением ждут в каждой семье, где есть школьники. Почти для 21 тысячи маленьких приморцев этот учебный год станет первым в жизни, а для выпускников наступает самый важный этап – выбор будущей профессии.
Самая лучшая пора в жизни и самые дорогие воспоминания – о школе. И в этом огромная заслуга учителей – талантливых, мудрых, преданных своей профессии.
Желаю всем педагогам Приморья успехов в вашем благородном труде, здоровья и благополучия, школьникам – интересных занятий и отличных оценок, родителям – терпения и гордости за своих детей!
Удачи всем вам в новом учебном году!
Врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко


Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря