Приморье отметило День знаний (видео)
В этом году в Приморье за парты сядут 196 266 ребят, более 20 тысяч из них – первоклассники. С радостным событием маленьких жителей Приморья поздравил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко:
Дорогие ученики, преподаватели и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – особый праздник, который с нетерпением ждут в каждой семье, где есть школьники. Почти для 21 тысячи маленьких приморцев этот учебный год станет первым в жизни, а для выпускников наступает самый важный этап – выбор будущей профессии.
Самая лучшая пора в жизни и самые дорогие воспоминания – о школе. И в этом огромная заслуга учителей – талантливых, мудрых, преданных своей профессии.
Желаю всем педагогам Приморья успехов в вашем благородном труде, здоровья и благополучия, школьникам – интересных занятий и отличных оценок, родителям – терпения и гордости за своих детей!
Удачи всем вам в новом учебном году!
Врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.01.2018 Андрей Тарасенко поздравил приморцев с Рождеством Христовым
-
23.02.2017 Владимир Миклушевский поздравил приморцев Днем защитника Отечества
-
12.12.2016 Владимир Миклушевский поздравил приморцев с Днем Конституции РФ
-
31.08.2016 Анонс на 1 сентября
-
08.07.2016 Владимир Миклушевский поздравил приморцев с Днем семьи, любви и верности
-
01.09.2015 Владимир Миклушевский поздравил приморских школьников с Днем знаний
Добавить комментарий