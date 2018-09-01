Приморье отметило День знаний (видео)

В этом году в Приморье за парты сядут 196 266 ребят, более 20 тысяч из них – первоклассники. С радостным событием маленьких жителей Приморья поздравил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко:

Дорогие ученики, преподаватели и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – особый праздник, который с нетерпением ждут в каждой семье, где есть школьники. Почти для 21 тысячи маленьких приморцев этот учебный год станет первым в жизни, а для выпускников наступает самый важный этап – выбор будущей профессии.

Самая лучшая пора в жизни и самые дорогие воспоминания – о школе. И в этом огромная заслуга учителей – талантливых, мудрых, преданных своей профессии.

Желаю всем педагогам Приморья успехов в вашем благородном труде, здоровья и благополучия, школьникам – интересных занятий и отличных оценок, родителям – терпения и гордости за своих детей!

Удачи всем вам в новом учебном году!

Врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) 31 Авг 2018 в 9:45 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]