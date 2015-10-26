На чем и по какой цене полетим в Москву?

Жители Дальнего Востока сохранят преференции, предусмотренные "плоским" тарифом (когда стоимость билета не меняется в зависимости от спроса или близости к дате поездки), а объем таких авиабилетов будет увеличен. Об этом сообщила в четверг вице-спикер Госдумы Ирина Яровая после обсуждения этой темы с генеральным директором ПАО "Аэрофлот" Виталием Савельевым.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС, в среду она попросила "Аэрофлот" разъяснить информацию СМИ о якобы передаче авиакомпании "Россия" рейсов из Москвы на Дальний Восток.

"Жители Дальнего Востока сохранят преимущества и преференции, которые дает им "плоский" тариф, более того, объем билетов по "плоским" тарифам будет увеличен, а значит, появятся дополнительные места по доступным ценам", - приводит слова парламентария ее пресс-служба. При этом она подтвердила, что часть рейсов, "действительно, будет передана от "Аэрофлота" дочерней авиакомпании "Россия".

"Аэрофлот", наряду с перелетами авиакомпанией "Россия", продолжит совершать ежедневные рейсы в Петропавловск-Камчатский, а также частично сохранит рейсы в Хабаровск и Владивосток, уточнила Яровая. По ее словам, планируется, что "Россия" будет совершать все рейсы в Магадан и Южно-Сахалинск.

"Предметом нашего обсуждения с Виталием Савельевым были конкретные вопросы безопасности, комфорта, качества и объема авиаперевозок, - пояснила политик. - В результате мне представлена подробнейшая информация, с раскрытием детализации качества авиапарка "России". Она отметила, что главная причина перевода дальневосточных рейсов дочерней компании - это "намерение сохранить и увеличить объем перевозок по самому экономичному и выгодному для граждан тарифу - "плоскому".

Увеличение комфорта и преференции для пассажиров

При этом "Аэрофлот" представил "визуализацию 10 бортов Boeing-777 и одного Boeing-747, которые будут задействованы, для понимания гарантии объема, комфорта, качества и безопасности", продолжила вице-спикер. Она сообщила, что эта информация будет в развернутом виде представлена губернаторам дальневосточных регионов, а также будет обсуждаться на уровне профильного министерства. "Дополнительные вопросы, которые были обсуждены нами, касались также важных для пассажиров вопросов комфорта: руководство "Аэрофлота" сообщило, что с 15 октября 2018 года рейсы "России" будут переведены в аэропорт "Шереметьево", питание для рейсов "России" будет производиться дочерней компанией, как и для "Аэрофлота", а борты "России" будут поэтапно оснащены современной коммуникационной видеосистемой для пассажиров", - рассказала депутат.

Яровая также информировала, что в программе "плоских" тарифов для ДФО участвуют Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск. "Цена на рейсы "Аэрофлота" по маршруту Москва - пункты ДФО составляет 25 тыс. (туда-обратно), в одну сторону - 15 тыс. рублей", - сказала она. "Размер тарифа на рейсах авиакомпании "Россия" дешевле - он установлен на уровне 22 тыс. рублей "туда-обратно" и 13,2 тыс. в одну сторону (включая все таксы и сборы)", - подтвердила парламентарий.

"Общее количество билетов, реализуемых по "плоским" тарифам на всех дальневосточных направлениях будет увеличено. Для Петропавловска-Камчатского на 10%, для Хабаровска на 12%, для Владивостока на 12%, для Магадана на 8%, для Южно-Сахалинска на 14%", - заключила Яровая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]