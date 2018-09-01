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Медведев удивился фотографиям из Уссурийска (видео)

Дмитрий Медведев поручил правительству принять организационные и финансовые меры для устранения последствий циклона в Уссурийске Приморского края, сообщают "Вести".

О том, какие беды в регионе натворила стихия, премьер-министру рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, показав ряд фотоснимков. Наводнение из-за непрекращающихся дождей продолжается в крае с 21 августа.

"В частности, продемонстрировал фотографии из различных районов Приморского края, отметив, что в регионе вода смыла 12 мостов. Также рассказал, что, например, в Уссурийске вода поднялась на девять метров, чего ранее никогда не было", — отметил Андрей Тарасенко.
"Это аномальное явление, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — На Дальнем Востоке стихийные бедствия встречаются — я сам многократно там бывал и видел, что и как происходит, но такого масштаба — редко. Надо предпринять организационные и финансовые усилия для того, чтобы справиться с этой проблемой. По линии правительства постараемся сделать".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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