"Луч" принимает "Мордовию"

Cегодня, 1 сентября, владивостокский «Луч» принимает одного из дебютантов ФНЛ – ФК «Мордовия». Началом матча на стадионе «Динамо» (Адмирала Фокина, 1) в 18:00.⠀

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Соперник «Луча» прошлый сезон провел в ПФЛ, однако за последние пять лет «Мордовия» дважды играла в ФНЛ и дважды – в Премьер-лиге. Хотя начало нынешнего сезона ни у «Мордовии», ни у «Луча» не задалось: в первых восьми турах чемпионата обе команды набрали по 9 очков и занимают сейчас лишь 13-14 места в турнирной таблице.⠀

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Главным судьей матча назначен 28-летний московский арбитр Сергей Чебан, который раньше игры с участием владивостокской команды не судил.⠀

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История футбольного противостояния Владивостока и Саранска насчитывает всего 8 лет. Первую встречу «Луч» и «Мордовия» провели 15 июня 2010 года в рамках Первенства России среди команд первого дивизиона: игра проходила во Владивостоке и завершилась победой «тигров» со счетом 2:0. Всего же соперники провели 8 официальных матчей: две победы за «Лучом», одна у «Мородовии», пять игр завершились ничьей.⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]