МЧС Приморья распространило экстренное предупреждение о возможном опасном погодном явлении

Приморский край готовится отразить удар стихии, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью.

На основании прогноза, полученного от Приморского УГМС специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю, информируют:

В связи с влиянием активного циклона, смещающегося с территории Китая к Приморскому краю и тайфуна «Джеби», выход которого на север Японского моря ожидается утром 5 сентября, вечером 3 сентября местами на юго-западе Приморья (Хасанский муниципальный район, Уссурийский городской округ), а также 4-5 сентября в Владивостоке и на большей территории края (Арсеньевский, Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский, Спасский, Уссурийский городские округа, ЗАТО г. Фокино и ГО Большой Камень, Анучинский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский и Яковлевский муниципальные районы) ожидаются сильные дожди, с количеством от 15 до 45 мм, местами очень сильные – более 50 мм за 12 часов и менее. На юго-востоке (Артёмовский, Находкинский, Партизанский городские округа, ЗАТО Фокино, городской округ Большой Камень, Лазовский, Партизанский) и востоке края (Тернейский, Кавалеровский, Ольгинский муниципальные районы, Дальнегорский городской округ) местами количество выпавших за 12 часов и менее осадков может составить более 70 мм.

Ожидается усиление ветра от 15 до 22 м/с, на отдельных участках побережья от 25 до 30 м/с.

В районе мыса Поворотный – мыса Золотой высота волн до 2,5-3,5 м. Возможен подъём уровня воды в портах восточного побережья до критических отметок.

Учитывая повышенную водность и переувлажненность бассейнов рек, интенсивные дожди приведут к неблагоприятным паводкам на большей части края, с подъёмом уровня воды до 2-2,5 м, со значительными подтоплениями, прилегающих к рекам территорий. На отдельных участках рек центральных районов возможны паводки категории опасного явления.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного опасного явления. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов на период действия предупреждения.

В связи с выпадением большого количества осадков возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А–370) значения, затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по автодорогам в результате подмыва опор мостов, подтопления и размыва дорожного полотна;

- подтопление населённых пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций;

- подъём уровня воды на малых реках края, с подтоплением подворий, дорог, сельхозугодий, хозяйственных построек, расположенных в низменных участках;

- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (подмывом, обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных работ;

- нарушения в работе системы ЖКХ;

- нарушение электроснабжения в связи с падением деревьев на линии электро- передач (ветер от 15 до 22 м/с, на отдельных участках побережья от 25 до 30 м/с);

- обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций (ветер от 15 до 22 м/с, на отдельных участках побережья от 25 до 30 м/с).

ПАМЯТКА для населения

При угрозе подтопления необходимо:

- заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

- уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

- принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

- очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома;

- закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

- освободить подвалы от имущества и продовольствия;

- поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;

- предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Если объявлена эвакуация населения:

- не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;

- перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;

- окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;

- не поддавайтесь панике.

После ухода воды:

- перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;

- проветрите помещения и просушите вещи;

- не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;

- не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;

- проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

- не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;

- организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОМОГУТ ВАМ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ И ИМУЩЕСТВО!

Телефон единой службы спасения: 101

В Главном управлении работает телефон доверия 8(243)2399999

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]