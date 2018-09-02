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Вчера, 21:25
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Пьяная компания на мотоцикле попала в страшное ДТП

Пьяная компания на мотоцикле попала в страшное ДТП

ДТП с участием мотоцикла произошло в микрорайоне Фабричный поселка Хрустальный в Кавалеровском районе Приморского края.

Как сообщают "вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик dps.control, на мотоцикле передвигалась пьяная компания из трех молодых людей. В какой-то момент водитель не справился с управлением, люди вывалились на дорогу и получили тяжелые травмы.

Судя по видео, все они были без необходимой мотоциклетной экипировки. «Один из пострадавших в коме, второй в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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