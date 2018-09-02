Пьяная компания на мотоцикле попала в страшное ДТП
ДТП с участием мотоцикла произошло в микрорайоне Фабричный поселка Хрустальный в Кавалеровском районе Приморского края.
Как сообщают "вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик dps.control, на мотоцикле передвигалась пьяная компания из трех молодых людей. В какой-то момент водитель не справился с управлением, люди вывалились на дорогу и получили тяжелые травмы.
Судя по видео, все они были без необходимой мотоциклетной экипировки. «Один из пострадавших в коме, второй в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.08.2018 Во Владивостоке Lexus протаранил остановку с иконной лавкой
-
19.08.2018 Во Владивостоке «Марк II» не справился с управлением и врезался в Honda HR-V
-
05.06.2017 Пьяная езда на мотоцикле стоила жизни приморскому байкеру
-
18.07.2014 В Кавалеровском районе края произошло ДТП с большим количеством пострадавших
-
17.06.2014 Во Владивостоке разыскиваются свидетели ДТП с участием мотоцикла и мопеда
-
24.03.2014 ДТП на шаморской трассе: пассажир седана госпитализирован в тяжелом состоянии
Добавить комментарий