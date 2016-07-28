Песков анонсировал визит Путина во Владивосток

Президент России Владимир Путин готовится к переговорам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ведется подготовка к дальневосточному экономическому форуму, через неделю Путин будет во Владивостоке. Это очень большое, представительное мероприятие. Гостями форума будут и председатель КНР Си Цзиньпин, и премьер-министр Японии Синдзо Абэ продолжит свои контакты с нашим президентом, и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, президент Монголии также будет", - сказал Песков в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что президента РФ на следующей неделе ждет "достаточно напряженный график". "Путин продолжит работать с исполняющими обязанности глав регионов, в которых в сентябре будут выборы... Продолжатся визиты зарубежных гостей, гостей из Вьетнама будем принимать. Будет зарубежная поездка, я не буду анонсировать, но к ней ведется подготовка", - сообщил Песков.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]