Примгидромет: в Приморье ожидается до 140 мм осадков и штормовой ветер

В связи с влиянием активного циклона, смещающегося с территории Китая к Приморскому краю и тайфуна «JEBI», выход которого на север Японского моря ожидается утром 5 сентября, вечером 3 сентября местами на юго-западе, 4-5 сентября в г. Владивостоке и на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством 15 - 45 мм, местами очень сильные – более 50 мм за 12 часов и менее. На юго-востоке и востоке края местами количество выпавших за 12 часов и менее осадков может составить 70-140 мм, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В крае ожидается усиление ветра до 15-22 м/с, на отдельных участках побережья до 25-30 м/с. В районе м. Поворотный - м. Золотой высота волн до 2,5 – 3,5 м. Возможен подъем уровня воды в портах восточного побережья до критических отметок.

Учитывая повышенную водность и переувлажненность бассейнов рек, интенсивные дожди приведут к неблагоприятным паводкам на большей части края, с подъемом уровня воды до 2-2,5 м, со значительными затоплениями прилегающих к рекам территорий. На отдельных участках рек центральных районов возможны паводки категории опасного явления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]