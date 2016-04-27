Магазин и клуб пытаются восстановить в приморской глубинке сельские жители. Видеорепортаж Ольги Катренко
Медвежий угол. Так местные называют Молдавановку, село в сорока километрах от райцентра, Ольги. Из полусотни в нём едва ли десять домов осталось. Школы, магазина, клуба нет вообще. Но нашлись инициативные люди. Хотят вдохнуть жизнь в умирающую деревню. Только бы им не мешали.
Оксана Макарова, фермер: «Мне было лет семь, я всё папу уговаривала, купи мне лошадь...»
Тогда не сложилось. Зато сейчас у Оксаны Макаровой небольшой табун. В нём и будённовцы, и донские кобылки-жеребчики. И пони завела. Расплатилась за конька-горбунка коровой и быком.
Молдавановские просторы — бывший совхоз «Прибрежный», всё заброшенные овощные поля. Что утрачено, то жаль, конечно. С другой стороны, где бы Оксана, не так давно горожанка, пасла своих питомцев?
Оксана Макарова, фермер: «Будет мне трудно, я все равно развиваюсь. Покупаем два-три мешка овса, подкашиваем где-то траву».
В программу начинающих фермеров вошла, только радости мало. Пока финансовой помощи от государства ждешь, цены в несколько раз повышаются. И механизм поддержки ей не понятен. Условно говоря, чтобы 30 миллионов получить, 12 нужно иметь…
Оксана Макарова, фермер: «Была бы у меня такая сумма, зачем мне эти 30? Я такие же трактора куплю».
Как самую молодую, выбрали старостой села. И тут же у Макаровой инициатива — возродить клуб. Магазин открыть в половинке, чтобы не мотались старики по размытым дорогам в Ольгу за необходимым. А в другой части — и танцы, и кино.
Валентина Юрганова, пенсионер, бывший директор клуба с. Молдавановка: «Это было бы неплохо, потому что люди живые...»
Остаточная стоимость клуба — тысяча рублей. Три года назад Оксана пыталась его выкупить. Ольгинские власти кормили обещаниями, а нынче вдруг заговорили о межевании, о конкурсе.
Оксана, фермер: «Я всё сделаю, а придет какой-то дядя, и скажет, уходи, и всё?»
Зато добилась, достучалась - связисты приехали чинить спутниковый канал. Мобильные здесь молчат, а местную АТС смыло прошлым тайфуном.
Андрей Лялин, электромеханик: «Мы два раза приезжали, чтобы оборудование настроить, а здесь постоянно отключают электричество».
Молдавановку в 1907-ом основали переселенцы из Молдавии, в советские 60-е расцвела она полусотней кубанских семей. Теперь чтобы вызвать скорую и ветеринара, едут за 12 километров, где сигнал берет. Зато.
Много ли надо людям? Клуб, магазин, связь: забота. Ведь ничего нет, кроме инициатив Оксаны. Словно кто-то принял решение столетнее село прикрыть, как эту дверь — на ржавый замок...
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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