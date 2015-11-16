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Владивосток встал в одну большую пробку

Владивосток встал в одну большую пробку

Сильный дождь, начавшийся ранним утром во Владивостоке, спровоцировал протяженные пробки в городе и на въезд в краевой центр.

Кроме этого, город пополнился вернувшимися из летних отпусков, школьники и студенты вышли на занятия. Те, кто ходил пешком по утрам по своим делам, обоснованно решили в этот дождливый понедельник воспользоваться общественным транспортом или собственными машинами. Все это также способствует заполнению дорог автомобилями, в автобусах тоже не протолкнуться.

Как сообщает инстаграм «Вестей: Приморье», самая протяженная пробка, по данным сервиса «Яндекс-пробки», растянулась почти на 7 км и идет от Седанки до Некрасовского путепровода.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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