Владивосток встал в одну большую пробку

Сильный дождь, начавшийся ранним утром во Владивостоке, спровоцировал протяженные пробки в городе и на въезд в краевой центр.

Кроме этого, город пополнился вернувшимися из летних отпусков, школьники и студенты вышли на занятия. Те, кто ходил пешком по утрам по своим делам, обоснованно решили в этот дождливый понедельник воспользоваться общественным транспортом или собственными машинами. Все это также способствует заполнению дорог автомобилями, в автобусах тоже не протолкнуться.

Как сообщает инстаграм «Вестей: Приморье», самая протяженная пробка, по данным сервиса «Яндекс-пробки», растянулась почти на 7 км и идет от Седанки до Некрасовского путепровода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]