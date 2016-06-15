Во Владивостоке все готово к борьбе с последствиями тайфуна и циклона

4 и 5 сентября во Владивостоке и на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди, с количеством 15-45 мм, местами очень сильные – более 50 мм за 12 часов и менее. Как сообщает Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, это связано с влиянием активного циклона, смещающегося с территории Китая к Приморью, и тайфуна «JEBI», выход которого на север Японского моря ожидается утром 5 сентября. В связи с этим в администрации краевой столицы продолжает работать оперативный штаб по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Дорожные службы готовы к прочистке систем ливневой канализации, чтобы предотвратить подтопления городских улиц.

При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, - подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2614-033, 2400-813 (факс).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]