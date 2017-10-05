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Андрей Тарасенко: о наводнениях, обновлении автопарка, социальной карте "Приморец" и др.
"Вести: Приморье. Интервью" с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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