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Сегодня, 10:24
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Андрей Тарасенко: о наводнениях, обновлении автопарка, социальной карте "Приморец" и др.

"Вести: Приморье. Интервью" с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • гость / Сегодня, 11:12
    № 1  
     

    Закупите коммунальную технику для городов и поселков края.

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