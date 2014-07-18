Во Владивостоке открыли автомобильное движение на улице Пушкинской
Во Владивостоке на улице Пушкинской в районе дома №52 завершился ремонт теплосети. АО «Дальневосточная генерирующая компания» проложила 110 метров теплотрассы и восстановила асфальтобетонное покрытие. Движение по улице Пушкинской открыто.
Как сообщили в администрации краевого центра, в этом году бригадами МУПВ «ВПЭС» и АО «ДГК» отремонтировано свыше 11 километров изношенных теплотрасс, построенных в 1970-1980 годах. Работы по ремонту теплосетей в настоящее время ведутся по улицам Кизлярская, 7, Борисенко, 102, Липовая, 2, 2-я Строительная, 21, Тигровая, 24, Адмирала Кузнецова, 78-84 и другим.
По-прежнему закрыто движение на улицах Енисейской и Фадеева, здесь завершились работы по замене участков магистральных теплосетей. Подрядчики приступили к восстановлению благоустройства.
Во Владивостоке разработана программа по модернизации и снижению аварийности на инженерных сетях, рассчитанная на период с 2018-го по 2021-й годы. За три года во Владивостоке планируется снизить количество порывов на тепловых сетях практически на треть (27 %), а снижение износа на реконструируемых объектах составит до 54 %.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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