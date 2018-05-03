В Приморье снова ожидается подъем уровня воды в реках и паводки

В понедельник, 3 сентября, в Приморье проходят сильные дожди под влиянием активного циклона, смещающегося с территории Китая и тайфуна JEBI. Жителям края рекомендовано отложить поездки за пределы населенных пунктов на период действия штормового предупреждения.

Ожидается подъем уровня воды до 2-2,5 метров на реках большей части края со значительными затоплениями прилегающих к ним территорий. На отдельных участках рек центральных районов возможны паводки.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, по данным на утро понедельника, 3 сентября, в пострадавших от паводка районах края не осталось подтопленных жилых домов. На реках в Октябрьском, Михайловском районах и Уссурийском городском округе наблюдается спад воды.

В настоящее время подтопленными остаются территории 11 населенных пунктов, 98 придомовых территорий. Чрезвычайная ситуация регионального характера сохраняется в пяти муниципалитетах – Уссурийском городском округе, Надеждинском, Октябрьском, Михайловском и Черниговском районах.

В Уссурийском городском округе остаются подтопленными две придомовые территории. Частично подтоплены район «7 ветров», улицы Кузнечная, Вейса и Тихменева. В районе «7 ветров» работают пожарные насосные станции от МЧС России – восемь единиц. В пункте временного размещения находятся 19 жителей.

В Михайловском районе подтопленных домов и придомовых территорий нет. В селе Михайловка развернут один ПВР вместимостью 50 человек, но необходимости в размещении здесь у людей пока не возникло.

В Надеждинском районе на территории Раздольненского сельского поселения в поселке Раздольное подтоплены три придомовых территории. В готовности остается один ПВР на базе школы №10 на 25 мест.

В Октябрьском районе подтоплены девять придомовых территорий в селе Синельниково-2 и три придомовые территории в селе Покровка.

В Чугуевском районе остаются подтопленными 75 придомовых территорий в селах Антоновка, Новомихайловка, Медвежий Кут, Пшеницыно, Соколовка и Кокшаровка. В Кокшаровке подтоплена прилегающая территория детского сада, в Новомихайловке – территория школы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]