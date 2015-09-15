Ущерб, нанесенный стихией сельскому хозяйству в Уссурийском ГО, оценивается в 250 млн рублей

Наводнение нанесло серьезный ущерб сельскому хозяйству Приморья. Так, в Уссурийске, по предварительным данным, подтоплено 6161 га сельхозугодий, 1205 тонн сена. Ориентировочная сумма ущерба составляет 250 млн рублей.

В настоящее время в администрацию округа поступило 781 обращение от граждан, из них по городу – 704, с сельских территорий – 77. В основном уссурийцы отмечали подтопление домов. Согласно заявлениям было отмечено 562 жилых здания, которые пострадали, из них 495 с приусадебными участками. На земельные наделы без домов было составлено 219 заявлений.

Вместе с тем в Уссурийском городском округе снова объявлено штормовое предупреждение. В связи с влиянием активного циклона, смещающегося с территории Китая к Приморскому краю, и тайфуна «JEBI», выход которого на север Японского моря ожидается утром 5 сентября, ночью и в первой половине дня 04 сентября в Уссурийском городском округе ожидаются сильные дожди с количеством 15—45 мм, местами очень сильные — более 50 мм за 12 часов и менее. Выпадение дождя будет сопровождаться ветром порывами 13—18 м/с. Дожди могут привести к паводкам, с подъемом уровня воды до 2 м, со значительными затоплениями прилегающих к рекам территорий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]