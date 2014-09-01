Проиграли на последней минуте. Для футболистов «Луч» матч с «Мордовией» завершился досадным поражением со счетом 0:1. Но отчаиваться не время! Ведь впереди у «желто-синих» интересная встреча с китайской командой. Когда состоится международный товарищеский матч и почему приморцам не стоит рассчитывать не легкую победу?

Соседи по турнирной таблице! «Луч» и «Мордовия» подошли к этой встрече, имея в своем активе по 9 очков. С первых минут обе команды стремились любой ценой вырвать победу. Но основные 90 минут лидера не выявили. Лишь в добавленное время удача улыбнулась саранскому клубу. Нарушение у «желто-синих». Назначенный пенальти. И досадный гол на последних секундах.

Но не время отчаиваться! Впереди новый матч. Причем не простой, а международный! В гости к «Лучу» приедет китайская команда «Яньбянь Фуде». Игра состоится в рамках Восточного экономического форума.

Евгений Стрижиченко, директор футбольного клуба «Луч»: «Ставили амбициозные задачи сделать так, чтобы присутствовали первые лица государства. Но нам уже на этапе согласования в Москве сказали, что первых лиц не будет. Но если будут вторые-третьи - это поверьте достаточно высокий статус».

Игра не станет «легкой прогулкой». «Яньбянь Фуде» играла в китайской Суперлиге. В ее составе много сильных легионеров. К тому же, в июле этого года «Луч» уже встречался с этой командой и матч завершился вничью — 1:1.

Рустем Хузин, главный тренер «Луч»: «Очень квалифицированный подбор футболистов. Китайский футбол. он на подъеме. Матч будет хоть и выставочный, но непростой».

Международный товарищеский матч запланирован на следующий вторник, 11-е сентября. Игра состоится на стадионе «Динамо».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]