12-миллионную партию дериватов кабарги изъяли в аэропорту Владивостока

Крупную партию дериватов кабарги на сумму 12 млн рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни на грузовом складе в аэропорту Владивосток. Более 9,5 кг подсушенных желез 352 особей самца кабарги были подготовлены к вывозу в Китай по подложным документам. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВОТ.

Контрабандный вывоз из России дериватов ценных диких животных предприняла супружеская пара. Являясь генеральным директором и учредителем владивостокской фирмы, супруги планировали экспортировать мускус кабарги от имени этой компании.

На основании подложных документов о законности добычи и приобретения дериватов граждане получили официальное разрешение на их экспорт, которое предоставили в таможню при декларировании товара на экспорт в Китай.

По заключению эксперта рыночная стоимость изъятой партии мускусных желез кабарги составила 12,2 млн рублей.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере». Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]