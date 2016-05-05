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Синоптики ждут усиления дождя во Владивостоке

Синоптики ждут усиления дождя во Владивостоке

В ночь на вторник, 4 сентября, над Жёлтым морем образуется очередной циклон, дожди усилятся. Ночью наиболее интенсивные дожди пройдут в южной половине края. На побережье дожди будут сопровождаться сильным ветром. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Днём, по мере продвижения циклона к северу, интенсивные дожди распространятся и на северные районы, а на юге края начнут ослабевать.

Во Владивостоке в первые два рабочих дня дождь, временами сильный. В дальнейшем интенсивность уменьшиться. В четверг дождь прекратится, возможны прояснения. В последний рабочий день вновь не исключён дождь. Температура воздуха ночью +16…+19 °С, днём +18…+24 °С.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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