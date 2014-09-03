Анонс на 4 сентября
4 сентября в 10.00 − Центр содействия развитию молодежи Приморского края (Посьетская, 14) − молодежный конкурс авторских произведений «Море слов».
4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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