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Тихоокеанский флот обеспечит стоянку во Владивостоке яхт-участниц "Дальневосточной регаты учебных парусников"

Тихоокеанский флот обеспечит стоянку во Владивостоке яхт-участниц

Тихоокеанский флот (ТОФ) обеспечит стоянку на своих причалах в центре Владивостока больших учебных парусников из России, Индонезии, Японии и Кореи, которые прибудут в город в рамках международной регаты с 9 по 14 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток",  решением командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца для стоянки судов, как наиболее удобные с точки зрения логистики, определены два флотских причала в бухте Золотой Рог на Корабельной набережной в центре Владивостока.

Флот обеспечит стоянку парусных судов, а также общественный порядок на территории причалов в дни "открытых трапов", когда для жителей и гостей города будут проводиться экскурсии на парусники.

"СКФ Дальневосточная регата учебных парусников 2018" стартовала 27 августа в Йосу (Республика Корея). Первая гонка протяженностью 600 морских миль пройдет по маршруту Йосу - Владивосток. В столицу Приморского края участники прибудут 9 сентября, накануне Восточного экономического форума. 11 сентября стартует вторая гонка, участникам предстоит преодолеть 40 морских миль в Амурском заливе.

В регате принимает участие пять парусных судов класса А из России, Индонезии, Японии и Кореи, японское двухмачтовое судно класса B и четыре российских судна класса D.

Все суда-участники будут открыты для свободного посещения. Визит на них бесплатный по предварительной регистрации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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