Тихоокеанский флот обеспечит стоянку во Владивостоке яхт-участниц "Дальневосточной регаты учебных парусников"
Тихоокеанский флот (ТОФ) обеспечит стоянку на своих причалах в центре Владивостока больших учебных парусников из России, Индонезии, Японии и Кореи, которые прибудут в город в рамках международной регаты с 9 по 14 сентября.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", решением командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца для стоянки судов, как наиболее удобные с точки зрения логистики, определены два флотских причала в бухте Золотой Рог на Корабельной набережной в центре Владивостока.
Флот обеспечит стоянку парусных судов, а также общественный порядок на территории причалов в дни "открытых трапов", когда для жителей и гостей города будут проводиться экскурсии на парусники.
"СКФ Дальневосточная регата учебных парусников 2018" стартовала 27 августа в Йосу (Республика Корея). Первая гонка протяженностью 600 морских миль пройдет по маршруту Йосу - Владивосток. В столицу Приморского края участники прибудут 9 сентября, накануне Восточного экономического форума. 11 сентября стартует вторая гонка, участникам предстоит преодолеть 40 морских миль в Амурском заливе.
В регате принимает участие пять парусных судов класса А из России, Индонезии, Японии и Кореи, японское двухмачтовое судно класса B и четыре российских судна класса D.
Все суда-участники будут открыты для свободного посещения. Визит на них бесплатный по предварительной регистрации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.09.2018 Журналист "Вести:Приморье" уходит на встречу с тайфуном Джеби
-
27.03.2018 Семь высококлассных парусников прибудут во Владивосток в сентябре
-
22.03.2018 Айвазовскому и не снилось. Самые большие парусники АТР встретятся в бухте Золотой Рог (ФОТО)
-
27.06.2016 "Надежда" примет участие в Черноморской регате больших парусников-2016
-
12.05.2014 Трехмачтовое судно "Надежда" отправляется из Новороссийска в Сочи, лидируя после первого этапа Черноморской регаты больших парусников
-
14.02.2014 Из Владивостока в дальний поход по мировому океану отправился фрегат "Надежда" МГУ им. Невельского
Добавить комментарий