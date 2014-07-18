Улица Фадеева во Владивостоке открыта для автомобильного движения.
Улица Фадеева во Владивостоке открыта для автомобильного движения. Энергетики завершили здесь ремонт теплосети и провели с опережением графика работы по благоустройству. Замене подлежало 33 метра магистральной теплотрассы.
Как отметили в администрации краевого центра, на данном участке магистральная теплотрасса пересекается с железнодорожными путями, поэтому работы отличались повышенным уровнем сложности. Для соблюдения всех технологических норм и обеспечения надежности трубы укладывали в специальные металлические футляры, которые позволят выдержать давление, которое производит электрический транспорт.
Кроме ремонта и перекладки теплотрассы на улице Фадеева проведены работы по благоустройству территории, а также работы по укладке рельсов.
С установлением благоприятной погоды начнется аварийно-восстановительный ремонт на улице Борисенко.
Для справки:
650 километров городских теплотрасс были построены 40-50 лет назад. На сегодня их изношенность составляет практически 70-80 %. Всего бригады Владивостокского предприятия электрических сетей и Дальневосточной генерирующей компании с начала года отремонтировали свыше 11 километров теплосетей. Общая готовность города к будущим холодам – свыше 65 %. Работы ведутся согласно графику.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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