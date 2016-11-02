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Дорожный ремонт на трассе в аэропорт проверяет специальная видеолаборатория. Видеорепортаж Евгения Талова

Дорожный ремонт на трассе в аэропорт проверяет специальная видеолаборатория

Новое дорожное полотно появилось на пути из Владивостока в аэропорт. Несколько километров трассы отремонтировали в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». А результат проделанной работы сейчас проверяет передвижная видеолаборатория.

Дорожная проверка на полном ходу. Передвижная лаборатория краевого департамента развития транспорта прямо сейчас — во время движения — оценивает состояние нового асфальта недалеко от Артема. Такая машина одновременно замеряет около 10 показателей: наличие дефектов, радиусы поворотов, глубины колеи, уклоны и многое другое.

Андрей Цветовский, начальник дорожно-диагностической группы: «Здесь пять камер. Влево, вправо, вперед, назад — камеры. Ну, и установлены… ...узи-датчики, которые платформу нашей машины фиксируют на определенной высоте».

Видеолаборатория прошла путь от поворота на Угловое в сторону аэропорта. Данный участок обновили в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Качество дорожного ремонта и поручили проверить диагностической группе. Работы здесь начали в мае и закончили с опережением контракта. Несмотря на неудобства из-за большого машинопотока.

Алексей Саблин, заместитель гендиректора компании-подрядчика: «Выполнение работ в основном проводилось ночью. Потому что из-за сильного транспортного движения днем работать было невозможно, были пробки. Велась вся работа в ночной период».

За несколько месяцев здесь срезали старое полотно, на его место уложили два слоя асфальта. Эта - одна из пяти трасс Приморья, которые вошли в федеральный проект — в его рамках дорожники отремонтировали четыре километра пути на подъезде к аэропорту.

Евгений Талов, корреспондент: «По виду не скажешь, но самым сложным на этом участке пути было устранить все «пучины». Это глубокие впадины под дорогой, которые образуются в результате воздействия сырости и мороза. Тем не менее, работа сделана, и подрядчик несет за нее ответственность. Гарантия на новое дорожное полотно — 5 лет».

Результаты передвижного «лабораторного анализа» обработают и проверят в краевом департаменте — тогда можно будет сделать вывод о качестве нового полотна. «Безопасные и качественные дороги» в нашем крае работают уже второй год. Проект признан успешным, и на 2018-ый в Приморье запланирован ремонт 87 километров проезжей части.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Алёна / Сегодня, 21:31
    № 1  
     

    Добавьте видео, пожалуйста!!!!!

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