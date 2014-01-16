Новое пожарное депо появится в приморском поселке Пластун

Здание под размещение пожарно-спасательного депо в поселке Пластун Тернейского района приобретено за счет краевой казны. На эти цели были выделено 11 миллионов рублей.

Как сообщили в администрации края, в депо будет размещена пожарная часть №30 по охране Тернейского района и спасатели подразделения краевой поисково-спасательной службы.

В краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС уточняют, что вопрос приобретения здания для депо в собственность Приморского края не решался с 2014 года. Средства ежегодно тратились на аренду помещения. Теперь пожарные и спасатели получили здание в постоянное пользование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]