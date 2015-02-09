В Приморье готовится программа по масштабному обновлению пассажирского транспорта, реконструкции морских причалов и восстановлению давно забытых маршрутов.

Сегодня летим в приморскую глубинку — Кавалерово, Дальнегорск и Терней. А завтра — в Дальнереченск, Преображение и Пластун. Это один из лучших самолетов малой авиации среди всех крылатых перевозчиков.

- Канадские «Дэшки» настоящие трудяги приморского неба. Если позволяет погода, эти пчелки успевают сделать по Приморью 50 рейсов в неделю, но уже скоро их количество увеличится.

Такого стремительного развития местных авиалиний больше нет ни в одном регионе страны. Приморье бьет рекорды по количеству рейсов и пассажиров на внутренних рейсах. В лидеры выходит и международный аэропорт Владивосток. До 80 рейсов ежедневно. Только в Южную Корею и обратно самолёты здесь летают 10 раз в сутки.

Александр Бобров, директор по авиационной коммерции МАВ Владивосток: «В этом году у нас один из самых высоких показателей по отрасли. Рост пассажиропотока около 20%. При этом на международных направлениях рост в полтора раза. В этом году вошли в список 15 самых загруженных аэропортов страны».

Но Приморье на этом не останавливается. Администрация края планирует в следующем году доставлять пассажиров из Владивостока в город авиаторов Арсеньев. В нём проживают более 50 тысяч человек.

Но не авиацией единой прирастает общедоступный транспорт в Приморье. К концу года три новых современных электропоезда повезут приморцев на работу, к родственникам и на отдых. Первый из них уже вышел на маршруты.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Дорогие друзья, мы видим новую электричку, которую нам подарил президент Владимир Путин. Две электрички придут до нового года и еще две после. Итого будет пять современных электропоездов».

Совместная работа краевой администрации и перевозчика позволила сохранить все маршруты приморских электричек. Двадцать составов успевают сделать 50 ежедневных рейсов.

Николай Маклыгин, начальник Дальневосточной железной дороги: «Обновление парка, ремонт платформ и вокзалов. Это сотрудничество будет взаимовыгодным и для администрации, и для дороги, и для жителей края».

Возможно, что уже скоро по Приморью будем передвигаться еще и по морю. На краевых судоверфях готовят проекты скоростных пассажирских судов для работы на давно забытых краевых морских линиях.

Борис Гладких, глава г. Находки: «Суда ходили Владивосток—Находка. Время в пути было 1,5—2 часа».

Если восстановить хотя бы часть береговой инфраструктуры, то морские перевозки могут стать самыми востребованными и среди туристов. Кроме Находки, этого ждут в Преображении, Славянке, Посьете, Ольге и на острове Путятин — там, где заповедники, отличная рыбалка и пляжи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]