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Штрафы за вынос грязи со строек на дороги Владивостока обойдутся от 1 до 80 тысяч рублей

Штрафы за вынос грязи со строек на дороги Владивостока обойдутся от 1 до 80 тысяч рублей

Фото: Администрация г. Владивостока

Наказывать рублем будут всех, кто не заботится о чистоте и порядке во Владивостоке. Первые два протокола об административных правонарушениях за вынос грязи со строек составлены в Первомайском районе.

Как пояснили в административной комиссии, на ближайшем еженедельном заседании, которое состоится 5 сентября, будут рассмотрены сразу два материала. Большегрузные автомобили, выезжающие со стройки на Борисенко, 100е, вынесли на колёсах на проезжую часть большое количество грязи. Теперь ответственным лицам предстоит за это заплатить штрафы. Протоколы были составлены как на физическое лицо, так и должностное.

«Штраф за данное правонарушение для физических лиц составляет от одной до трёх тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч, а для юридических – от 50 до 80 тысяч рублей», – пояснили в административной комиссии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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