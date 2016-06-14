Скоро дожди охватят большую территорию Приморья

Погода ухудшается! Из Китая к Приморью подошел очередной циклон, и скоро дожди охватят большую территорию края. В некоторых районах буйство стихи может привести к весьма неприятным последствиям.

В понедельник погода не радует владивостокцев с самого утра. Дождь ведет себя непредсказуемо: то немного стихает, то начинает лить с новой силой. Но то, что мы наблюдаем, — это всего лишь последствия циклона, который идет из Китая.

Синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды. Примерно утром 5 сентября в Японское море выйдет тайфун «Джеби», и на Приморье обрушатся ливневые дожди. И вот, как ситуацию комментируют в Примгидромете:

Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «Под влиянием тайфуна усилятся дожди в восточной половине края, которые начнутся еще из-за циклона с Китая, тайфун их усилит, соответственно, на востоке Приморья дожди будут более интенсивные. Здесь осадки за 12 часов могут составить от 70 до 40 мм дождя».

Такие ливни обязательно скажутся на повышении уровня рек в крае. На отдельных реках центральных районов возможны паводки категории «опасные явления».

Понемногу улучшаться погода начнет днем 5 сентября. Дожди постепенно пойдут на убыль. А в четверг на всей территории Приморья ожидается хорошая погода. Но продлится это недолго. Уже в пятницу, 7 сентября, с приходом очередного циклона в крае опять могут пройти дожди.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]