Сотрудники ГИБДД задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в грабеже

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 24-летнего местного жителя о грабеже. Причиненный ущерб потерпевший оценил в девять тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и очевидцев.

Установлено, что злоумышленник, находясь во дворе одного из домов на улице Комсомольской, попросил у потерпевшего телефон, чтобы позвонить. Завладев смартфоном, мужчина скрылся.

Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем наружным нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД задержали ранее судимого за совершение имущественных преступлений 31-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания.

Похищенный телефон злоумышленник успел продать, а вырученные деньги потратил.

Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Российским законодательством за открытое хищение чужого имущества предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]