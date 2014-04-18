Сотрудники ГИБДД задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в грабеже
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 24-летнего местного жителя о грабеже. Причиненный ущерб потерпевший оценил в девять тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и очевидцев.
Установлено, что злоумышленник, находясь во дворе одного из домов на улице Комсомольской, попросил у потерпевшего телефон, чтобы позвонить. Завладев смартфоном, мужчина скрылся.
Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем наружным нарядам полиции.
В результате оперативно-розыскных мероприятий инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД задержали ранее судимого за совершение имущественных преступлений 31-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания.
Похищенный телефон злоумышленник успел продать, а вырученные деньги потратил.
Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Российским законодательством за открытое хищение чужого имущества предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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