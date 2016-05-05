Синоптики рассказали, когда приморцам ждать улучшения погоды

Эта рабочая неделя в Приморье будет ненастной. Как сообщили в Примгидромете, с территории Китая подходит глубокий циклон. Под влиянием его фронтальных разделов в понедельник, 3 сентября, на большей территории Приморья пройдут дожди, временами сильные. На побережье усилится ветер. Температура воздуха днём +15…+27 °С, ночью +6…+18 °С.

Ближайшей ночью над Жёлтым морем образуется ещё один циклон. Он также будет смещаться к Приморью. Дожди усилятся. Ночью наиболее интенсивные дожди пройдут в южной половине края. На побережье дожди будут сопровождаться сильным ветром. Днём, по мере продвижения циклона к северу, интенсивные дожди распространятся и на северные районы, а на юге края начнут ослабевать.

Завтра вечером на Японское море выйдет тайфун «Джеби» и будет смещаться над его акваторией на север. Утром 5 сентября вихрь подойдёт к восточному побережью Приморья, а днём переместится на Хабаровский край. На востоке и северо-востоке Приморья дожди станут ещё сильнее. В ночь на четверг, 6 сентября, дожди пойдут на убыль, а днём прекратятся вовсе. Но передышка будет не долгой. В последний рабочий подойдёт новый циклон и дожди возобновятся. Улучшение погоды возможно только ближе к выходным. Температура воздуха ночью +10…+18 °C, днём +19…+24 °C, при прояснениях на 2–4 градуса выше.

Во Владивостоке в первые два рабочих дня дождь, временами сильный. В дальнейшем интенсивность уменьшиться. В четверг дождь прекратится, возможны прояснения. В последний рабочий день вновь не исключён дождь. Температура воздуха ночью +16…+19 °С, днём +18…+24 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]