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"Вести: Приморье": Качество дорог в Приморье проверяет лаборатория на колесах

В Приморье продолжают строить «Безопасные и качественные дороги» - федеральный проект действует у нас второй год. Недавно новое полотно появилось близ Артема — на трассе в аэропорт. Качество проделанной работы проверяла специальная передвижная лаборатория. Дорожный комплекс на ходу замерил десяток показателей, которые сейчас обрабатывают в краевом департаменте. Подробности вы увидите в 18.40 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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