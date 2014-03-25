"Вести: Приморье": Качество дорог в Приморье проверяет лаборатория на колесах

В Приморье продолжают строить «Безопасные и качественные дороги» - федеральный проект действует у нас второй год. Недавно новое полотно появилось близ Артема — на трассе в аэропорт. Качество проделанной работы проверяла специальная передвижная лаборатория. Дорожный комплекс на ходу замерил десяток показателей, которые сейчас обрабатывают в краевом департаменте. Подробности вы увидите в 18.40 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]