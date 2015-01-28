Во Владивостоке открылись новые корпуса онкологического диспансера. В этом году он отметит свое 70-летие. Стройка велась за счет федерального и краевого бюджетов. Почти миллиард рублей потратили на высокотехнологичное оборудование — два высокоэнергетических линейных ускорителя, два новейших аппарата компьютерной томографии, комплекс для магниторезонансной терапии и однофотонный эмиссионный компьютерный томограф.

Этого события ждали несколько лет. Новые корпуса краевого онкологического диспансера — лечебно-диагностический с новейшим, почти космическим оборудованием и палатный на 30 коек — позволят дать надежду каждому заболевшему и их близким.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Такая необходимость этого онкологического корпуса для Приморья! Это большой подарок краю. Сегодня очень большая необходимость в этом лечении!»

Высокотехнологичное оборудование стоимостью почти миллиард рублей. Новый радиологический корпус, компьютерные томографы для радиоизотопных исследований и диагностики онкологических заболеваний, линейные ускорители для контактной лучевой терапии.

Екатерина Поросочко, зав. радиологическим отделением, радиотерапевт высшей категории: «Вот сейчас будет излучение фотонами, готовим больного, заболевание у него очень серьезное. Убиваются опухолевые клетки и с каждым сеансом их становится все меньше».

Ежегодно в отделении радиотерапии проходит лечение около двух тысяч человек. Но в специализированной помощи нуждается куда больше приморцев. Новое оборудование позволит ежегодно дополнительно обследовать и проводить терапию еще для тысячи заболевших.

- Конечно, ПЭТ-сканера не хватает онкологическому центру. За этим будущее. Давайте будем приобретать! Это нужно, делайте заявку!

ПЭТ-сканер — диагностический комплекс ядерной медицины. Два таких томографа установят на острове Русский и еще один здесь, в будущем онкологическом центре. Они позволяют обнаружить рак на самой ранней стадии. Главное — следить за собственным здоровьем, а если диагноз поставлен, найти врача, которому веришь.

Евгения Абрамова, врач-онколог: «Понять и принять пациента, его боль и трагедию. Чтобы найти с ним контакт и помочь ему. Мы еще и психологи в какой-то мере».

В переводе с греческого онкос — это «тяжкий груз». Рак — одно из древнейших заболеваний. Поэтому самое главное пожелание от персонала Приморского онкологического — чтобы эта ноша вас миновала и не было причин для встречи с ними. Во многом это зависит и от нас самих.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]