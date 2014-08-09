Спортивный выходной для жителей и гостей Владивостока. Физкультурный фестиваль собрал на центральной площади приморской столицы несколько сотен спортсменов и зрителей. Большой праздник организовали по поручению главы региона Андрея Тарасенко.

Большой спортивный праздник притягивал и детей, и взрослых как магнит, тут и зрелищные выступления спортсменов, и зажигательные номера творческих коллективов, и даже выставка раритетных автомобилей. Краевой физкультурно-спортивный фестиваль такого масштаба на центральной площади Владивостока был организован впервые.

Александр Лебедев, главный судья физкультурно-спортивного фестиваля: «Основное здесь – это игровые виды спорта, это футбол, гандбол, баскетбол – стритбол они проводят, ориентирование массовое – они проводят лабиринт, очень популярный у нас. Дальше также присутствуют федерации ушу, айкидо, бокс, женское самбо – спортивный клуб «Амазонка», кикбоксинг, автомодельный спорт».

Спортсмены показывали всё свое мастерство, для ребят выступления на центральной площади при большом количестве зрителей тоже в новизну. Жаркие баталии проходили на поле, которое специально постелили для юных футболистов.

Алексей Решетник, тренер ЦПЮФ «Луч»: «Они справляются с определенными трудностями, для них это праздник, они любят играть в футбол в любом месте, в любое время. Поэтому сегодняшнее мероприятие очень полезное для развития футбола в целом».

Интерактивный формат фестиваля оценили не только спортсмены, но и зрители, которые сами могли стать его участниками.

Анастасия Семенова, зрительница: «Сначала я подумала, что это за цифры, было сначала сложно, а потом как-то бегаешь, просто нажимаешь на эти кнопочки, все легко».

Варя Леонова, зрительница: «Мы просто гуляли по центру и увидели, что здесь танцуют, спорт и решили сюда зайти. Спортом я не занималась, но хочу попробовать походить на баскетбол. Он такой энергичный, там задействованы прыжки, бег, то, что мне нравится».

Каждый мог найти на фестивале вид спорта по душе и сразу узнать – как записаться в понравившуюся спортивную секцию и где проходят занятия.

Наталья Назаренко, президент федерации спортивной аэробики Приморского края: «Это очень хорошее мероприятие для популяризации любого вида спорта, посмотрите, сколько много спортивных федераций представлены и разные виды спорта, и люди ходят, знакомятся. Очень хорошо, в начале учебного года дети, может быть, выберут тот вид спорта, где им больше всего понравится».

Спортивный праздник получился ярким и насыщенным. По отзывам участников фестиваля, такие мероприятия нужно проводить как можно чаще.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]