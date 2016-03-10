Автомобиль жителя Владивостока попал в ДТП, пока тот спал у себя дома

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля его знакомого, пока тот спал. Злоумышленник похитил ключи от дорогой машины, а затем попал на ней в аварию.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, житель ул. Нерчинской похитил ключи от автомобиля Chrysler 300С у соседа, который спал. Затем мужчина поехал в сторону Партизанского проспекта и попал в ДТП, после чего покинул место происшествия. Злоумышленник быстро вернулся домой и незаметно подложил ключи от машины спящему законному владельцу.

После обращения потерпевшего в полицию стражи порядка задержали подозреваемого, который полностью признал свою вину. Ранее судимый мужчина пообещал возместить причиненный ущерб и оплатить стоимость ремонта авто.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]