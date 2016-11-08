Они подняли из болот, сняли со скал, вытащили из глухой тайги более ста самолетов и восстановили память о десятках боевых лётчиков, так и не вернувшихся на свои аэродромы. Сегодня приморские поисковики предали земле еще один погибший экипаж. В Артеме, на лётном мемориале Шевелёвского кладбища нашли покой командир самолета и стрелок-радист легендарного пикирующего бомбардировщика.

Дима Пихурин, это он с молодыми березками, сложил о героях песню. Давно пишет музыку, и трагедия под Варфоломеевкой, одна из ярких находок его братьев по «Авиапоиску», легла на гитарный гриф. В ноябре 2017-го приморские поисковики подняли из болота 73 года пролежавший там Пе-2.

Дмитрий Пихурин, участник ПО «Авиапоиск», автор песни «Ушедшие в туман»: «Остался жив свидетель этой катастрофы, который нам и указал примерное место, и вот, благодаря чудесным свойствам, особой какой-то интуиции нашего командира, это место удалось с точностью до метра отыскать».

Обломки пикирующего бомбардировщика, останки двух человек. Известно, что штурману удалось выброситься с парашютом, он из госпиталя прямо на фронт отправился. А командира самолета Александра Леонова и стрелка-радиста Мирона Конычева, самых опытных в боевом авиаполку, теперь предают земле, и плачет дождь....

Ярослав Ливанский, командир ПО «Авиапоиск»: «Мы неоднократно сталкивались, когда гром гремит, шквалистый ветер — это говорит о том, что небо принимает к себе погибших воинов».

Ярослав Ливанский, командир объединения, опыт накопил большой поиска свидетельств, документов. И в этот раз месяцы провел в архивах Вооруженных сил. Нашел справку о катастрофе в июне 1942-го, имена и фотографии приморского экипажа Пе-2. Теперь они на памятной доске лётного мемориала.

Шевелёвский лётный — большое дело Артёма. Этот маленький город и его люди - надежный тыл для крепких, сильных мужчин «Авиапоиска». Им ведь на многие годы тяжелой и благородной работы осталось — возвращать память о летчиках, которые не погибают, а улетают и не возвращаются...

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]