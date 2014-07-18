Во Владивостоке ликвидируют последствия непогоды

В связи с циклоном, обрушившимся на Владивосток сегодня, 3 сентября, все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Специалисты устраняют локальные аварии на сетях энергоснабжения, оперативно убирают поваленные деревья, наносы камней и прочищают систему ливневой канализации для отвода воды с дорог.

Как сообщили в адмниистрации краевого центра, аварийное отключение электроэнергии было зафиксировано на улице Днепровской и устранено в течение полутора часов.

Упавшие деревья оперативно распилены на Некрасовской, 53а и Хабаровской, 5. В ближайшее время бригада направится на улицу Южно-Уральскую, 16 для ликвидации сломанной ветки и освобождения прохода по тротуару.

Кратковременные подтопления наблюдаются в пиковые часы осадков в низинах по улицам Русской, Калинина, Борисенко, Пограничной, Маковского, проспект 100-летия Владивостока и других. Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» выезжают на места для мониторинга дорожной ситуации, в случае необходимости проводят мероприятия по прочистке систем ливневой канализации, в крайнем случае - открывают люки и решётки дождеприёмников.

Наземный транспорт Владивостока сегодня работает по графику рабочего дня. На маршруты сегодня вышел 591 автобус, 12 трамваев, 6 троллейбусов и 2 вагона фуникулёра.

По причине объявленного штормового предупреждения до 18 часов отменены все рейсы теплоходов и катера «Москва». Об этом сообщили в управлении транспорта администрации города. Пассажирам рекомендуют заранее узнавать об изменениях в расписании судов. Сделать это можно по тел. 230-24-86.

Как сообщили в Примгидромете, дожди вызваны влиянием активного циклона, смещающегося с территории Китая к Приморью. Более того, сегодня вечером, а также 4 и 5 сентября во Владивостоке ожидаются сильные дожди, с количеством 15-45 мм, местами очень сильные – более 50 мм за 12 часов и менее. Это связано и с влиянием циклона, и в связи с тайфуном «JEBI», выход которого на север Японского моря ожидается утром 5 сентября. Все службы жизнеобеспечения Владивостока продолжают работать и готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, - подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

В администрации города продолжает работать оперативный штаб по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2614-033, 2400-813 (факс). Кроме того, жители города могут присылать сообщения на номер 8-914-703-00-11 (мессенджер WhatsApp).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]