На Ханке появится рыбоперерабатывающий комплекс
Компания-резидент свободного порта Владивосток создаст в Ханкайском районе Приморья рыбоперерабатывающий комплекс. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
На предприятии будут перерабатывать водные биоресурсы озера Ханка, а также морепродукты. Завод, перерабатывающий 150 тонн сырья в сутки, будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. На новом предприятии создадут 160 рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в 515,5 млн рублей.
Комплекс будет специализироваться на производстве мороженой, консервной и копченой продукции, выпускать снеки, пресервы и рыбные муку и жир. Среди перерабатываемых видов водных биологических ресурсов будут присутствовать верхогляд, сазан, речные моллюски, а также кальмар, краб и лососевые породы рыб.
Предприятие планирует сбывать свою продукцию не только на Дальнем Востоке, но и в Северо-Кавказском федеральном округе, Московской области, Китае и других странах АТР.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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