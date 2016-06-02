На Ханке появится рыбоперерабатывающий комплекс

Компания-резидент свободного порта Владивосток создаст в Ханкайском районе Приморья рыбоперерабатывающий комплекс. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

На предприятии будут перерабатывать водные биоресурсы озера Ханка, а также морепродукты. Завод, перерабатывающий 150 тонн сырья в сутки, будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. На новом предприятии создадут 160 рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в 515,5 млн рублей.

Комплекс будет специализироваться на производстве мороженой, консервной и копченой продукции, выпускать снеки, пресервы и рыбные муку и жир. Среди перерабатываемых видов водных биологических ресурсов будут присутствовать верхогляд, сазан, речные моллюски, а также кальмар, краб и лососевые породы рыб.

Предприятие планирует сбывать свою продукцию не только на Дальнем Востоке, но и в Северо-Кавказском федеральном округе, Московской области, Китае и других странах АТР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]