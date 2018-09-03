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Сегодня, 21:04
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Тело погибшего северокорейского рыбака пятые сутки не могут вывезти с о.Рейнеке

Тело погибшего северокорейского рыбака пятые сутки не могут вывезти с о.Рейнеке

Об этом "Вести:Приморье" сообщают жители островной территории Владивостокского городского округа.

Жители о. Рейнеке пишут в наш интенрет-паблик: "Уже 5-ый день ждем, когда вывезут выброшенный на берег труп погибшего северокорейского рыбака. В среду( 29 августа) островитяне звонили в МЧС и полицию. Им пообещали вывезти тело. В пятницу вновь был звонок но труп лежит до сих пор. На выходных было солнечно и жарко и тело вздулось, прилетели птицы, пошел неприятный запах. Сейчас тело прикрывают досками местные жители и продолжают звонить во все службы(("

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • user / Сегодня, 21:47
    № 1  
     

    Где власть? С кого спрашивать? И так во всех сферах, всем пофигу....

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