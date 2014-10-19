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ХК "Адмирал" начал с победы в Сочи

ХК

«Адмирал» в гостях оказался сильнее ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Владивостока смог одолеть соперника лишь в серии буллитов. Решающим оказался бросок в исполнении Дениса Вихарева.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) – «Адмирал» (Владивосток) – 4:5 Б (1:3, 1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Йокипакка, 3:15 (бол.). Коллинз, 33:17 (мен.). Погоришный, 48:44. Точицкий, 55:54. – Мерескин, 4:44. Бутузов, 17:12. Стрельцов, 17:50. Воронин, 45:38 (бол.).

Победный буллит: Вихарев.

5 сентября «Адмирал» сыграет в Москве против «Спартака».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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