Во Владивостоке передали штормовое предупреждение

Во вторник и среду, 4 и 5 сентября, во Владивостоке и на большей части края ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 мм, местами очень сильные – более 50 мм за 12 часов и менее. Возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ.

Как сообщает Примгидромет, на юго-востоке и востоке края местами количество осадков, выпавших за 12 часов и менее, может составить 70-140 мм. Ожидается усиление ветра до 15-22 м/с, на отдельных участках побережья до 25-30 м/с. В районе м. Поворотный – м. Золотой высота волн до 2,5-3,5 м. Возможен подъем уровня воды в портах восточного побережья до критических отметок.

Интенсивные дожди приведут к паводкам на большей части края, с подъемом уровня воды до 2-2,5 м, со значительными затоплениями прилегающих к рекам территорий. На отдельных участках рек центральных районов возможны паводки категории опасного явления.

Во Владивостоке, как сообщает пресс-служба мэрии, при выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и вследствие этого – подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщить оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам: 2222-333, 2614-033. Кроме того, жители города могут присылать сообщения в администрацию города в WhatsApp на номер: 8-914-703-00-11.







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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]