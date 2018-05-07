С начала года средства автоматической фиксации выявили свыше 500 тысяч нарушений правил на дорогах Приморья

В Приморском крае с начала 2018 года по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 535 тыс. 881 дело об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 250 млн 48 тыс. 750 рублей. Самое «популярное» нарушение — превышение установленной скорости движения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составлено и направлено в суды 5 тыс. 276 административных материалов.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также несоблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]